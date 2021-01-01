ВООЗ схвалила першу вакцину від Covid-19

Covid-вакцина від Pfizer та BioNTech стала першою вакциною, яка отримала схвалення від ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання першої вакцини проти коронавірусу. Дозвіл отримав препарат від Pfizer і BioNTech.

Про це повідомили у пресцентрі ВООЗ.

В четвер, 31 грудня, Covid-вакцина від Pfizer та BioNTech стала першою вакциною, яка отримала схвалення від ВООЗ для екстреного використання.

«Експерти розглянули дані про безпеку, ефективність та якість вакцини Pfizer та BioNTech. Вони виявили, що вакцина відповідає обов’язковим критеріям безпеки та ефективності, та що переваги її використання для вирішення захворювання компенсують потенційні ризики», – йдеться в повідомленні.

Рішення ВООЗ, серед іншого, також означає, що країни-члени організації можуть затвердити використання вакцини Pfizer / BioNTech в екстреному порядку значно швидше, бо основна робота з перевірки даних уже була здійснена.

Крім того, своїм рішенням ВООЗ дозволить іншим спеціалізованим установам ООН — зокрема Дитячому фонду ООН та Панамериканській організації охорони здоров’я — розпочати надання вакцини людям із вразливих категорій.

Як повідомляв «Главком», МОЗ України уклало угоду на постачання вакцини компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за одну дозу.

Між тим, Угорщина відмовилася купувати російську вакцину проти Covid-19.