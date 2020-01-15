У США літак скинув пальне над школою: постраждали діти



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Десятки осіб отримали травми

У вівторок, 14 січня, у Сполучених Штатах Америки, поблизу Лос-Анджелеса, комерційний літак авіакомпанії Delta скинув реактивне пальне над майданчиком початкової школи, у результаті чого постраждали діти.

Про це повідомляється на офіційній твітер-сторіці пожежного департаменту місцевого округу.

Як зазначається, інцидент трапився опівдні за місцевим часом у містечку Кудахі, штат Каліфорнія. У результаті цього пошкодження отримали щонайменше 17 дітей та 9 дорослих.

За попередньою інформацією, постраждалих не було госпіталізовано, адже травмування були незначними та не становили загрозу для життя.

До слова, літак повинен був здійснити екстрену посадку після недавнього зльоту в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса за 30 км від школи. Проте несподівано було здійснено процедуру викиду пального з баків з метою облегшення власної ваги.

Після цього, за словами постраждалих, у повітрі з'явився запах пального літака, що викликав неприємне печіння в очах у людей на землі.