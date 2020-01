Трамп назвав слухання щодо імпічменту найупередженішими в історії

Трамп розкритикував демократів за вимогу забезпечити в Сенаті чесний процес щодо імпічменту

Президент США Дональд Трамп назвав слухання в рамках процедури імпічменту в Палаті представників самими упередженими в історії.

Про це Трамп написав в Twitter.

Також він розкритикував демократів за вимогу забезпечити чесний процес у Сенаті США.

«Сльозливий Чак Шумер (лідер демократів в Сенаті, - ред.) заявив, що американці хочуть чесного процесу в Сенаті. Правда ж, але чому знервована Ненсі Пелосі (спікер Палати представників, - ред.) і корумпований верткий Адам Шифф (голова спецкомітету з розвідки, - ред.) не забезпечили чесний процес у Палаті представників? Це були найбільш упереджені і нечесні слухання в історії Конгресу!»- написав Трамп.

Cryin’ Chuck Schumer just said, “The American people want a fair trial in the Senate.” True, but why didn’t Nervous Nancy and Corrupt politician Adam “Shifty” Schiff give us a fair trial in the House. It was the most lopsided & unfair basement hearing in the history of Congress!