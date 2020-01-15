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    Трамп назвав слухання щодо імпічменту найупередженішими в історії

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    Трамп назвав слухання щодо імпічменту найупередженішими в історії

    Трамп розкритикував демократів за вимогу забезпечити в Сенаті чесний процес щодо імпічменту

    Президент США Дональд Трамп назвав слухання в рамках процедури імпічменту в Палаті представників самими упередженими в історії.

    Про це Трамп написав в Twitter.

    Також він розкритикував демократів за вимогу забезпечити чесний процес у Сенаті США.

    «Сльозливий Чак Шумер (лідер демократів в Сенаті, - ред.) заявив, що американці хочуть чесного процесу в Сенаті. Правда ж, але чому знервована Ненсі Пелосі (спікер Палати представників, - ред.) і корумпований верткий Адам Шифф (голова спецкомітету з розвідки, - ред.) не забезпечили чесний процес у Палаті представників? Це були найбільш упереджені і нечесні слухання в історії Конгресу!»- написав Трамп.

    Нагадаємо, за словами лідера республіканської більшості у верхній палаті американського законодавчого органу Мітча Макконнелла, процедура імпічменту в Сенаті може початися 21 січня.

    Як відомо, Палата представників Конгресу США планує цього тижня передати в Сенат статті про імпічмент президента США Дональда Трампа.

    Нагадаємо, ексрадник з питань національної безпеки президента Дональда Трампа Джон Болтон погодився свідчити в Сенаті у справі імпічменту. 

    Як повідомлялося, лідер більшості сенату Мітч Макконнелл заявив 8 січня, що в Сенаті є достатньо голосів республіканців, щоб розпочати судовий процес щодо імпічменту президента Дональда Трампа без підтримки демократів, які вимагають залучення нових свідків.

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