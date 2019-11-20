У США стартувала масштабна кампанія на підтримку України



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США закликали розширити допомогу Україні

Автори заяви нагадують, що в США проживають майже два мільйони українців-американців, і закликають їх звернутися до своїх членів Конгресу

Українсько-американська спільнота в штаті Ілінойс (США) спрямувала звернення 18 членам Палати представників штату та двом сенаторам штату щодо подальшої двопартійної підтримки України американським Конгресом. Відповідну заяву розмістила у Facebook член управи Українського конгресового комітету Америки Марта Фаріон.

«Україна звільнилася від радянського контролю в 1991 році і намагається відірватися від свого минулого, будуючи нові інститути, навчаючи своє молоде покоління, та прагне стати незалежною від Росії країною, – йдеться в листі. – У 2013-2014 роках українці повстали та витіснили корумпованого проросійського диктатора, наполягаючи на своєму праві приєднатись до західних інституцій як найнадійнішому шляху до безпеки та економічного процвітання. Корупція залишається постійною проблемою, але нова влада зобов'язалася її приборкати. З часу Революції Гідності п’ять років тому корупція в енергетичному та банківському секторах значно зменшилася. Основними проблемами залишаються українські суди».

Підписанти звернення позитивно оцінили стосунки України з США, згадуючи про допомогу Штатів у вигляді санкцій проти Росії за окупацію сусідньої держави та щедру військову та цивільну допомогу. Вони закликали до продовження та розширення цієї підтримки.

Члени української спільноти в Америці впевнені, що Україна має велике значення для США:.

«По-перше, Україна передала третій за величиною у світі ядерний арсенал та запаси урану в обмін на гарантії безпеки США, Великобританії та Росії у 1994 році. Іншими словами, США – в боргу перед Україною. По-друге, Україна бере участь у всіх миротворчих операціях НАТО і витрачала понад 5% свого ВВП на оборону з початку війни.

По-третє, США давно підтримують право на самовизначення, а боротьба Києва за свободу – це саме те. По-четверте, Україна є партнером США у галузі енергетичної безпеки та співробітництва. По-п'яте, Україні є що запропонувати США та міжнародним інвесторам. Історично відома як «житниця Європи», Україна має стати «продовольчим кошиком» світу. Україна повністю співпрацює зі Сполученими Штатами у галузі високих технологій, космічної розвідки та оборонного виробництва. Плюс до цього Україна є силою номер один в сфері розробки програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та третім світовим центром аутсорсингу ІТ».

Автори заяви нагадують, що в США проживають майже два мільйони українців-американців, і закликають їх відправляти звернення до своїх членів Конгресу щодо продовження допомоги Україні.