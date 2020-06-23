У США трагічно загинув син зірки Голлівуду та відомий продюсер



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Елізабет Герлі та Стів Бінг

За непідтвердженими даними, 55-річний чоловік страждав від депресії і наклав на себе руки

Син голлівудської акторки Елізабет Герлі Деміан залишився без батька. Так, колишній чоловік зірки та батько її сина, 55-річний мільонер Стів Бінг загинув. Він викинувся з 27-го поверху житлового будинку в престижному районі Сенчури-сіті Лос-Анджелеса, в якому проживав.

За словами очевидців, продюсер страждав депресією, яка посилилась через відсутність людського контакту під час карантину, пише видання TMZ.

Але що конкретно послужило причиною самогубства, невідомо.

Також відомо, що Бінг вклав понад 80 мільйонів доларів в стрічку 2004 року «Полярний експрес» з Томом Генксом в головній ролі. Зрештою фільм зібрав понад 300 мільйонів доларів по всьому світу.

У нього залишилося двоє дітей - Деміан Герлі и та дочка Кіра Бондер, народжена у стосунках з колишньою професіональною теннісисткою Лізою Бондер.

Бінг відомий як забудовник, філантроп і режисер. У 18-річному віці він успадкував близько 600 мільйонів доларів від свого діда.

Відомо, що чоловік позичав Біллу Клінтону приватний літак для порятунку двох американських журналістів з Північної Кореї.

Бінг фінансував фільми «Прибрати Картера», «The Rolling Stones: Хай буде світло», «Кенгуру Джекпот» і «Полярний експрес».