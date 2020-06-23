США частково призупинили видачу робочих віз до кінця року



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Дональд Трамп розширив заборону на в'їзд іноземців у США для окремих типів віз

Буде зупинена видача віз для зарубіжних фахівців, сезонних робочих віз, а також інших видів віз із деякими винятками

Представники Білого дому повідомили, що США частково призупининяють видачу робочих віз до кінця 2020 року.

Про це повідомляє Reuters.

«Президент Дональд Трамп продовжує та розширює призупинення дії деяких віз до кінця року, щоб американські робочі зайняли перше місце під час того, як ми оговтується від економічних наслідків коронавірусу», - повідомили в Білому домі.

Даний указ поширюється на візи H-1B, H-2B, H-4, L-1 і деякі візи J-1.

Візи H-1B використовуються для кваліфікованих робітників і широко поширені в технологічній галузі. Візи H-2B застосовуються до сезонним робітникам. Візи H-4 видаються подружжю власників віз H-1B.

Візи J-1 видаються дослідникам, ученим, у той час як візи L-1 використовуються для керівників, що переїжджають в США з посад за кордоном із одним і тим же роботодавцем

Відзначається, що буде зупинена видача віз для зарубіжних фахівців, сезонних робочих віз, а також інших видів віз із деякими винятками.

Нове розпорядження, яке набуде чинності 24 червня, не впливатиме на іноземців, які вже перебувають у США.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп хоче призупинити видачу деяких типів робочих віз.

Трамп в квітні підписав указ про тимчасове припинення імміграції до Сполучених Штатів. Він пояснив це гарантією, що безробітні американці будуть першими в черзі на роботу.