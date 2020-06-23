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    У світі

    У США помер культовий режисер фільмів про Бетмена

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    Американський режисер Джоел Шумахер помер у&nbsp;віці 80 років - У США помер культовий режисер фільмів про Бетмена
    Американський режисер Джоел Шумахер помер у віці 80 років

    Останній рік свого життя Шумахер боровся з онкологічним захворюванням

    У Нью-Йорку у віці 80 років через онкологію помер культовий американський режисер Джоел Шумахер, який зняв низку фільмів про Бетмена, а також «Телефонну будку» і «Фатальне число 23».

    Про це повідомляє видання Variety.

    Зазначається, що останній рік свого життя Шумахер боровся з онкологічним захворюванням.

    Джоел Шумахер народився 29 серпня 1939 року. Він почав свою роботу в кіно як художник по костюмах, а пізніше почав писати сценарії. 

    У кіно автор прийшов зі світу дизайну, займаючись костюмами та іншими подібними аспектами. 

    Його режисерський дебют відбувся в 1991 році з картини «Жінка, що неймовірно зменшилась», головну роль в якій зіграла Лілі Томлін. 

    Серед робіт Шумахера - такі відомі картини, як «Бетмен назавжди», «Бетмен і Робін», «Коматозники», «Вогні святого Ельма», «Пропащі хлопці», «З мене досить!», «Час вбивати», «Померти молодим», «Привид опери», «Телефонна будка» і інші.

    Також він зняв два епізоди серіалу «Картковий будинок».

    США кіно смерть культура
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