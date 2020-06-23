У США помер культовий режисер фільмів про Бетмена



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Американський режисер Джоел Шумахер помер у віці 80 років

Останній рік свого життя Шумахер боровся з онкологічним захворюванням

У Нью-Йорку у віці 80 років через онкологію помер культовий американський режисер Джоел Шумахер, який зняв низку фільмів про Бетмена, а також «Телефонну будку» і «Фатальне число 23».

Про це повідомляє видання Variety.

Зазначається, що останній рік свого життя Шумахер боровся з онкологічним захворюванням.

Джоел Шумахер народився 29 серпня 1939 року. Він почав свою роботу в кіно як художник по костюмах, а пізніше почав писати сценарії.

У кіно автор прийшов зі світу дизайну, займаючись костюмами та іншими подібними аспектами.

Його режисерський дебют відбувся в 1991 році з картини «Жінка, що неймовірно зменшилась», головну роль в якій зіграла Лілі Томлін.

Серед робіт Шумахера - такі відомі картини, як «Бетмен назавжди», «Бетмен і Робін», «Коматозники», «Вогні святого Ельма», «Пропащі хлопці», «З мене досить!», «Час вбивати», «Померти молодим», «Привид опери», «Телефонна будка» і інші.

Також він зняв два епізоди серіалу «Картковий будинок».