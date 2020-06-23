США передислоковують до Польщі вдвічі більше військових, ніж планувалося



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США перемістить до Польщі дві тисячі військових

До Польщі прибуде до двох тисяч американських солдатів

США передислокують до Польщі не одну, як планувалося, а дві тисячі військовослужбовців. Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

У середу, 24 червня, президенти Анджей Дуда і Дональд Трамп підтвердять у Вашингтоні принципи, за якими буде посилено присутність США в Польщі.

Згідно з планами, до Польщі має прибути до двох тисяч американських солдатів, а не тисячу, як передбачалося раніше. Командування п'ятого корпусу армії США з Кентукки також буде передано до Польщі. Також планується перевезти близько 30 американських F-16 з Німеччини до Польщі.

Також на зустрічі буде підписано угоду Defence Cooperation Act, що регулює правила, за якими американці будуть працювати у Польщі. Для цього Польщі буде передано п'ять вживаних, але новіших, ніж використані польськими ВПС, транспортних літаків C-130 Hercules.

Також, за даними видання, Польща скоро заявить про намір купити в США бойові вертольоти. Очікується, що це будуть AH-64 Apache або Bell AH-1Z Viper.

Наразі у Польщі розміщені близько п'ять тисяч американських військових.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Польщі 12 червня в Білому домі заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість розміщення двотисячний військовий контингент на території Республіки Польща з метою протидії російській агресії в Східній Європі.