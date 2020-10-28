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    У світі

    В США дві жінки 27 разів вдарили ножем охоронця магазину через його прохання одягнути маску

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    Сестри 27 разів ударили ножем охоронця магазину у відповідь на прохання одягнути маску - В США дві жінки 27 разів вдарили ножем охоронця магазину через його прохання одягнути маску
    Сестри 27 разів ударили ножем охоронця магазину у відповідь на прохання одягнути маску

    Сестри 27 разів ударили ножем охоронця магазину у відповідь на прохання одягнути маску

    Мешканки США завдали кілька ножових поранень призвав дотримуватися маскового режиму охоронцеві магазину, пише Daily Mail.

    Дві мешканки Чикаго – 21-річна Джесіка і 18-річна Джейла Хілл – агресивно відреагували на прохання охоронця одягнути маски і використовувати санітайзер. Одна з дівчат вдарила чоловіка, в цей момент її сестра витягла з кишені ніж. Поки молодша з дівчат тримала чоловіка за волосся, старша завдавати удари в область грудей, спини, шиї та рук. Попри рани, охоронець зміг утримати злочинниць до приїзду поліцейських.

    Дівчат заарештували на місці, їм пред'явлено звинувачення в замаху на вбивство. Потерпілого з місця події доставили в лікарню у важкому стані, проте стверджується, що йому не знадобилися шви і операція.

    В ході першого засідання адвокат сестер заявив, що обидві дівчини страждають біполярним розладом. За його словами, американки використовували ніж для самозахисту. При цьому в суді зазначили, що до інциденту сестри не були знайомі з охоронцем.

    Наступне засідання призначене на четверте листопада.

    Нагадаємо, що Зеленський закликав співгромадян та депутатів одягнути маски.

    США вбивство адвокат коронавірус
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