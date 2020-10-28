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    Сполучені Штати готові розмістити балістичні ракети в Європі

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    Помічник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайен - Сполучені Штати готові розмістити балістичні ракети в Європі
    Помічник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайен

    Розмістити зброю у Європі США планують для стримування Росії

    Сполучені Штати Америки готові піти на розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі для стримування Російської Федерації. Також США поступово наближаються до досягнення угоди з Росією щодо продовження договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

    Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайен, передає The Nation.

    «Ми вийшли з договору, ми створюємо гіперзвукова зброя, ми створюємо системи доставлення у вигляді балістичних ракет, які допоможуть забезпечити безпеку Америки... захистити наших союзників і стримувати Китай. Ми розгорнемо такі ж ракети, якщо це буде необхідно, в Європі, щоб стримувати Росію», - сказав він.

    Нагадаємо, раніше глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Росія і Китай є головними стратегічними супротивниками, які створюють загрозу для національної безпеки Сполучених Штатів.

    Крім того президент США Дональд Трамп похвалився небаченою модернізацією ядерної зброї«Ми вклали 2,5 трлн доларів в розвиток збройних сил, у нас найкраща техніка в порівнянні з іншими країнами світу», – сказав Трамп.

    До слова, Греція в 2021 році уп’ятеро збільшить витрати на оборону

     

    Росія США зброя Європа озброєння
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