Сполучені Штати готові розмістити балістичні ракети в Європі



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Помічник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайен

Розмістити зброю у Європі США планують для стримування Росії

Сполучені Штати Америки готові піти на розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі для стримування Російської Федерації. Також США поступово наближаються до досягнення угоди з Росією щодо продовження договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайен, передає The Nation.

«Ми вийшли з договору, ми створюємо гіперзвукова зброя, ми створюємо системи доставлення у вигляді балістичних ракет, які допоможуть забезпечити безпеку Америки... захистити наших союзників і стримувати Китай. Ми розгорнемо такі ж ракети, якщо це буде необхідно, в Європі, щоб стримувати Росію», - сказав він.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Росія і Китай є головними стратегічними супротивниками, які створюють загрозу для національної безпеки Сполучених Штатів.

Крім того президент США Дональд Трамп похвалився небаченою модернізацією ядерної зброї. «Ми вклали 2,5 трлн доларів в розвиток збройних сил, у нас найкраща техніка в порівнянні з іншими країнами світу», – сказав Трамп.

До слова, Греція в 2021 році уп’ятеро збільшить витрати на оборону.