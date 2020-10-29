Цукерберг визнав, що Facebook не може перешкодити втручанню РФ у вибори



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Засновник Facebook Марк Цукерберг виступив на слуханнях у Сенаті США Фото: Reuters

Тільки уряд має інструменти для боротьби з іноземним втручанням, стверджує засновник Facebook

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив на слуханнях у Сенаті, що соціальна мережа не може перешкодити втручанню Росії у вибори президента США.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми не можемо зупинити такі країни, як Росія, від спроб втрутитися у вибори. Але ми створили системи, які забезпечують можливість набагато більш швидкого виявлення випадків, коли вони роблять спроби», – заявив Цукерберг.

Він також зазначив, що тільки уряд має інструменти для боротьби з іноземним втручанням.

Раніше спецслужби США звинуватили Росію та Іран у спробі вплинути на вибори.

Місяць тому директор ФБР заявляв, що Москва знову намагається вплинути на результати виборів у США. Глава Нацрозвідки два тижні тому розсекретив частина документів, які, на його думку, є доказом втручання Росії.