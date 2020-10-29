На південне узбережжя США обрушився ураган Зета



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Зета несе із собою потужні зливи, які загрожують південним штатам США повенями

Cтихія здатна ламати дерева та руйнувати невеликі панельні будинки

Ураган Зета перетнув Мексиканську затоку та обрушився на південні американські штати.

За даними Національного центру ураганів США, епіцентр стихії наблизився до південної частини штату Луїзіана.

Швидкість вітру сягає 110 миль за годину (майже 180 км/год), що дорівнює потужності урагану між 2-ю і 3-ю категоріями. Така стихія здатна ламати дерева та руйнувати невеликі панельні будинки.

Зета також несе із собою потужні зливи, які загрожують південним штатам США повенями. «Око» урагану просувається на північний схід зі швидкістю 24 милі за годину (38 км/год).

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, Зета впродовж середи-четверга пройдеться вздовж східних штатів атлантичного узбережжя США.

До слова, у середині жовтня ураган «Дельта» залишив без світла понад 600 тис. людей у США.