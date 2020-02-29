У США вибухнула ракета Ілона Маска для міжпланетних перельотів



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Космічний корабель вибухнув під час випробувань

Сполучених Штатах Америки під час випробувань вибухнув дослідний зразок ракети Starship, яку компанія Ілона Маска SpaceX розробляє для міжпланетних перельотів.

Про це повідомляє GeekWire.

Як зазначається, вибух стався під час випробувань на полігоні Бока-Чіка в штаті Техас. А саме, під час наддуву ракети рідким азотом її нижня частина лопнула, а фрагменти корабля розлетілися у радіусі кількадесят метрів.

Наразі інформація про постраждалих осіб чи про руйнування певних об’єктів у результаті вибуху не надходила.

За словами творця проєкту Next Spaceflight Майкла Бейлора, випробування міжпланетної ракети перебувають на початковій стадії, а тому ця ситуація занепокоєння не викликала.

Попри це розробники космічного корабля зауважили, що проаналізують цей інцидент та зроблять висновки задля удосконалення системи.

Нагадаємо, компанія SpaceX, яку очолює підприємець Ілон Маск, перевірить ефективність системи екстреної евакуації екіпажу з пілотованого космічного корабля Crew Dragon. Під час випробувань на борту космічного корабля не буде людей.