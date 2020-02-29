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    У світі

    У космосі науковці зафіксували надпотужний вибух

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    У космосі науковці зафіксували надпотужний вибух
    Фото: eurekalert.org

    Вибух стався у надмасивній чорній дірі у центрі галактики

    Науковці виявили у космосі колосальний вибух, сила якого уп’ятеро більша найпотужнішого із зафіксованих до цього.

    Про це повідомляє портал EurekAlert.

    «Вчені, що вивчають далекі галактики, зафіксували вибух, найбільший за потужністю з часів Великого вибуху», – йдеться у повідомленні.

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    Вибух стався у надмасивній чорній дірі у центрі галактики, що знаходиться за сотні мільйонів світлових років.

    Енергія цього вибуху була уп’ятеро більше, ніж зафіксовано у попередньому рекорді.

    Професор Мелані Джонстон-Голліт з університету Кертін, що входить до Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень, зазначила, що подія була надзвичайним енергетичним феноменом.

    «Раніше ми спостерігали спалахи у центрах галактик, але цей насправді був дуже великим», – сказала дослідниця.

    Нагадаємо, американська компанія SpaceX уклала угоду зі Space Adventures для здійснення комерційних польотів туристів у космос. У першому польоті візьмуть участь четверо людей, вони вийдуть у космос на кораблі Crew Dragon.

    вибух космос наука
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