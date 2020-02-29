У космосі науковці зафіксували надпотужний вибух



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Фото: eurekalert.org

Вибух стався у надмасивній чорній дірі у центрі галактики

Науковці виявили у космосі колосальний вибух, сила якого уп’ятеро більша найпотужнішого із зафіксованих до цього.

Про це повідомляє портал EurekAlert.

«Вчені, що вивчають далекі галактики, зафіксували вибух, найбільший за потужністю з часів Великого вибуху», – йдеться у повідомленні.

Вибух стався у надмасивній чорній дірі у центрі галактики, що знаходиться за сотні мільйонів світлових років.

Енергія цього вибуху була уп’ятеро більше, ніж зафіксовано у попередньому рекорді.

Професор Мелані Джонстон-Голліт з університету Кертін, що входить до Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень, зазначила, що подія була надзвичайним енергетичним феноменом.

«Раніше ми спостерігали спалахи у центрах галактик, але цей насправді був дуже великим», – сказала дослідниця.

Нагадаємо, американська компанія SpaceX уклала угоду зі Space Adventures для здійснення комерційних польотів туристів у космос. У першому польоті візьмуть участь четверо людей, вони вийдуть у космос на кораблі Crew Dragon.