У космосі науковці зафіксували надпотужний вибух
Вибух стався у надмасивній чорній дірі у центрі галактики
Науковці виявили у космосі колосальний вибух, сила якого уп’ятеро більша найпотужнішого із зафіксованих до цього.
Про це повідомляє портал EurekAlert.
«Вчені, що вивчають далекі галактики, зафіксували вибух, найбільший за потужністю з часів Великого вибуху», – йдеться у повідомленні.
Вибух стався у надмасивній чорній дірі у центрі галактики, що знаходиться за сотні мільйонів світлових років.
Енергія цього вибуху була уп’ятеро більше, ніж зафіксовано у попередньому рекорді.
Професор Мелані Джонстон-Голліт з університету Кертін, що входить до Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень, зазначила, що подія була надзвичайним енергетичним феноменом.
«Раніше ми спостерігали спалахи у центрах галактик, але цей насправді був дуже великим», – сказала дослідниця.
Нагадаємо, американська компанія SpaceX уклала угоду зі Space Adventures для здійснення комерційних польотів туристів у космос. У першому польоті візьмуть участь четверо людей, вони вийдуть у космос на кораблі Crew Dragon.