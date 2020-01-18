Ілон Маск хоче підірвати ракету Crew Dragon, – New York Times



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Фото NASA/Reuters

Під час випробувань на борту космічного корабля не буде людей

Компанія SpaceX, яку очолює підприємець Ілон Маск, перевірить ефективність системи екстреної евакуації екіпажу з пілотованого космічного корабля Crew Dragon. Про це повідомляє видання New York Times.

Випробування намічені на суботу, 18 січня. Ракета Falcon 9, носій космічного корабля Crew Dragon, стартує з космодрому у Флориді. Через 84 секунди буде змодельована нештатна ситуація. Для цього заглушать все двигуни ракети.

За задумом розробників, в таких випадках повинна спрацьовувати система евакуації, покликана врятувати екіпаж космічного корабля. На Crew Dragon включаться власні реактивні двигуни і поведуть пілотований модуль в бік від місця катастрофи. Це спричинить руйнування і, можливо, вибух ракети.

На висоті 40 кілометрів від Crew Dragon відокремиться нижня частина. Невеликі реактивні двигуни додадуть їй вертикальне положення, потім розкриються парашути. Через десять хвилин після старту вона повинна здійснити посадку в Атлантичному океані.

Під час випробувань на борту космічного корабля не буде людей. Якщо випробування пройдуть успішно, на початку березня відбудеться перший пілотований політ Crew Dragon. Модуль доставить на МКС американських астронавтів Дугласа Херлі (Douglas Hurley) і Роберт Бенке (Robert Behnken).

Нагадаємо, засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що автомобілі Tesla можуть скоро стати електромобілями, які «говорять». Завдяки здатності «розмовляти» електромобілі Tesla зможуть ще краще взаємодіяти з пішоходами, попереджаючи аварії.