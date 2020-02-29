Україна опинилася у великій небезпеці, – Die Welt



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Намічаються глобальні політичні зрушення і Україні загрожує стати їх жертвою

Франція і Німеччина віддаляються від США і відкрито влаштовують своє зближення з путінською Росією

Всі політичні і громадські сили на Заході, які всерйоз мають намір захищати ліберальну демократію, повинні не допустити, щоб Україна опинилася в тіні нібито більших світових політичних криз, а значимість її боротьби за свободу всієї Європи була забута.

Намічаються глобальні політичні зрушення, і Україні загрожує стати їх жертвою, – пише німецьке видання Die Welt.

У міру того, як провідні європейські держави, такі як Франція і Німеччина, віддаляються від США, вони більш-менш відкрито просувають своє зближення з путінською Росією. Хоча США навіть збільшили свою економічну і військову допомогу країні, незважаючи на підривні дії президента Трампа, вони не беруть участь в прямих переговорах з Москвою про майбутнє Східної України. І ніхто не може бути впевненим у тому, що одного разу Трамп не вирішить укласти «угоду» з главою Кремля, яким він захоплюється, зрадивши при цьому інтереси України.

«Масовані артилерійські атаки російських окупаційних сил і їх «сепаратистських» допоміжних військ, які відбулися минулого тижня на демаркаційній лінії на кордоні незаконних «народних республік» на Донбасі і які за своєю інтенсивністю можна було порівняти з військовими діями 2014 року, повинні були розвіяти ілюзії щодо щирого бажання Кремля вести переговори. Також і невеликі символічні успіхи, які були досягнуті в боротьбі за закінчення боїв, разом втратили сенс», – зазначає журналіст Ріхард Херцингер.

«Однак Єврокомісія відреагувала на атаки стереотипним закликом до Росії «в повному обсязі і оперативно вплинути на збройні з’єднання», давши зрозуміти, що місцеві сили нібито діяли свавільно і без згоди Кремля. Однак насправді своєї військової ініціативою, що тривала лише півдня, Путін направив Заходу і недосвідченому українському президенту Володимиру Зеленському недвозначне послання: на Донбасі нічого не відбувається проти його волі. Якщо хід переговорів не відповідає його намірам, він в будь-який момент може знову збільшити ескалацію військового насильства», – йдеться в статті.

«До того ж своєю тактикою, що полягає в тому, щоб створювати видимість готовності до переговорів, але при цьому ні на крок не відхилятися від своєї мети по утриманню постійного контролю над окупованими територіями Східної України, щоб звідти продовжувати дестабілізувати всю країну, Путін посилює внутрішній розкол українського суспільства», – вважає автор статті.

Призначення Андрія Єрмака керівником Офісу президента України викликає в української опозиції підозри в тому, що політика Зеленського може зміститися в проросійський бік. «Так, мова йде про те, що до кінця жовтня в незаконних «народних республіках» мають відбутися вибори. Але без попереднього повного виведення російських військ і роззброєння їх «сепаратистських» помічників такі «вибори» під стволами окупаційних сил будуть рівнозначні легітимації російської окупації. Хоча офіційно Зеленський дотримується того, що вибори можуть відбутися тільки за вище зазначених умов, неясно, як він має намір здійснити це до осені», – вказує видання.

«Лише масивний тиск Заходу може змусити Путіна піти на серйозні поступки у відносинах з Україною. Проте недавня цинічна демонстрація тяги Кремля до агресії не втримає французького президента Макрона від просування «стратегічного діалогу» з Москвою з метою створення противаги США і також не завадить уряду ФРН розвивати свої економічні відносини з Росією, незважаючи на санкції що зберігаються».

Нещодавно збентеження викликав і документ, представлений на Мюнхенській конференції з безпеки, в якому були сформульовані «12 кроків щодо поліпшення безпеки на Україні». У його розробці брали участь серед інших американські і російські експерти. Документ, пише видання, в деяких пунктах суперечить позиції України. Він викликав там серйозні побоювання в тому, що доля українців буде вирішена в обхід них. Документ спонукає до дебатів про «українську ідентичність», в які повинні бути залучені не тільки сусідні Угорщина і Польща, а й агресор Росія, йдеться в статті.

Документ є «ще одним свідченням розпаду західного оборонного фронту проти домагань Путіна на Україну. Всі політичні і громадські сили на Заході, які всерйоз мають намір захищати ліберальну демократію, повинні всіма силами протистояти цій тенденції. Вони не повинні допустити, щоб Україна опинилася в тіні нібито більших світових політичних криз, а значимість її боротьби за свободу всієї Європи була забута», – робить висновок Die Welt.