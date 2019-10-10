  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У США заарештували розвідника, який передавав секретні дані ЗМІ

    • Розсилка
    Будівля Міністерства юстиції США - У США заарештували розвідника, який передавав секретні дані ЗМІ
    Будівля Міністерства юстиції США
    Фото: АР

    Фрізу загрожує до 20 років позбавлення волі

    У США прокуратура заарештувала співробітника розвідувального правління міністерства оборони Генрі Фріза за передачу секретної інформації журналістам.

    Слідчі стверджують, що обвинувачений за минулий і поточний рік передавав репортерам пов’язані з національною безпекою дані. Інформація нібито стосувалася систем озброєння неназваної іноземної держави і була використана в не менше ніж восьми новинних статтях.

    В обвинувальному висновку йдеться, що у Фріза, найімовірніше, були романтичні стосунки з кимось із двох журналістів, які й отримували від нього ці дані. ФБР перехоплювало його телефонні розмови і двох репортерів, а також мало доступ до їхнього особистого листуванні в твіттері.

    Міністерство юстиції заявило, що не буде публічно називати імена журналістів, засоби масової інформації, в яких вони працюють, і країну, якої стосувалася секретна інформація.

    Генрі Фріз працював аналітиком контртерористичного відділу розвідуправління оборонного відомства США. Його заарештували в середу вранці, коли він приїхав на роботу. Фрізу загрожує до 20 років позбавлення волі.

    За даними представника прокуратури, за останні два роки Міністерство юстиції США звинуватило шістьох осіб у витоку даних.

    Джерело: Радіо Свобода

    розвідка США Міністерство юстиції ФБР озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ