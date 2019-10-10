У США заарештували розвідника, який передавав секретні дані ЗМІ
Фрізу загрожує до 20 років позбавлення воліУ США прокуратура заарештувала співробітника розвідувального правління міністерства оборони Генрі Фріза за передачу секретної інформації журналістам.
Слідчі стверджують, що обвинувачений за минулий і поточний рік передавав репортерам пов’язані з національною безпекою дані. Інформація нібито стосувалася систем озброєння неназваної іноземної держави і була використана в не менше ніж восьми новинних статтях.
В обвинувальному висновку йдеться, що у Фріза, найімовірніше, були романтичні стосунки з кимось із двох журналістів, які й отримували від нього ці дані. ФБР перехоплювало його телефонні розмови і двох репортерів, а також мало доступ до їхнього особистого листуванні в твіттері.
Міністерство юстиції заявило, що не буде публічно називати імена журналістів, засоби масової інформації, в яких вони працюють, і країну, якої стосувалася секретна інформація.
Генрі Фріз працював аналітиком контртерористичного відділу розвідуправління оборонного відомства США. Його заарештували в середу вранці, коли він приїхав на роботу. Фрізу загрожує до 20 років позбавлення волі.
За даними представника прокуратури, за останні два роки Міністерство юстиції США звинуватило шістьох осіб у витоку даних.
Джерело: Радіо Свобода