У США відновили виробництво смертельних вірусів

Противники нововведення кажуть, що експерименти з гіперморфними мутаціями можуть спровокувати епідемію

Уряд США скасував трирічну заборону на виробництво смертельно небезпечних вірусів в лабораторних умовах. Рішення пояснили тим, що потенційна користь досліджень компенсує можливі ризики. Лабораторіям тепер можна синтезувати віруси грипу, атипової пневмонії та близькосхідного респіраторного синдрому (БСРС). [READ_MORE] Заборону на дослідження



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Противники нововведення кажуть, що експерименти з гіперморфними мутаціями можуть спровокувати епідемію

Уряд США скасував трирічну заборону на виробництво смертельно небезпечних вірусів в лабораторних умовах. Рішення пояснили тим, що потенційна користь досліджень компенсує можливі ризики.

Лабораторіям тепер можна синтезувати віруси грипу, атипової пневмонії та близькосхідного респіраторного синдрому (БСРС).

Заборону на дослідження запровадили після того, як у кількох державних установах США були порушені правила безпеки під час роботи з вірусами, серед них - збудники сибірської виразки і пташиного грипу.

2014 року через недогляд сталося два резонансні випадки. У червні 75 співробітників Центру контролю і профілактики захворювань США в Атланті опинилися в зоні, ймовірно зараженій бактеріями сибірської виразки.

У липні в дослідницькому центрі поруч з Вашингтоном виявили нічийну коробку, де були старі пробірки з вірусом віспи.

Крім того, виникли побоювання, що опубліковані результати досліджень про збудників захворювань можуть бути використані для створення вірусів-мутантів.

Тепер Національні інститути охорони здоров'я США (NIH) оголосили, що настав час скасувати мораторій на фінансування таких досліджень, запропонувавши при цьому нові інструкції з безпеки.

Після зняття заборони кожну дослідну заявку розглядатиме спеціальна комісія вчених.

Заявка буде схвалена тільки в тому випадку, якщо комісія вирішить, що іншого способу провести дослідження не існує, а також якщо пов'язаний ризик компенсується можливою користю.

Установи, які займаються дослідженнями, повинні продемонструвати, що їхня діяльність етично виправдана. У них також має бути достатньо ресурсів, щоб гарантувати безпечну роботу.

«Я впевнений, що головний біотерорист - це сама природа. І нам потрібно докласти всіх зусиль, щоб бути на крок попереду», - каже Самюель Стенлі, голова Національної науково-консультативної ради з біобезпеки США, яка керує впровадженням нової політики.

«Базові дослідження з використанням цих агентів в лабораторіях, які довели, що можуть працювати без ризику, - це ключ до світової безпеки», - додав він.

Багато вчених зустріли це рішення з оптимізмом, стверджуючи, що рівень підготовки до пандемій в країні різко впав і на національному рівні, і на рівні штатів. Не останню роль в цьому, на їхню думку, зіграло скорочення фінансування.

Водночас противники нововведення кажуть, що експерименти з гіперморфними мутаціями - коли білок змінює свою функцію - можуть спровокувати епідемію.

Серед них епідеміолог Марк Ліпсич з Гарвардського університету. У коментарі для журналу Nature він заявив, що такі експерименти майже ніяк не допоможуть в підготовці до епідемій, але можуть стати причиною спалахів захворювань.

Проте, він вітає запровадження більш серйозної системи контролю за експериментами.

Джерело: ВВС Україна