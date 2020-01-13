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    У Стокгольмі стався вибух: евакуювали жителів десятків квартир

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    Вибух стався біля входу в будівлю, в якій є кілька бізнес-приміщень і квартири - У Стокгольмі стався вибух: евакуювали жителів десятків квартир
    Вибух стався біля входу в будівлю, в якій є кілька бізнес-приміщень і квартири

    У Швеції останніми роками почастішали вибухи і стрілянина, пов'язані з ворогуючими бандами

    Мешканці десятків квартир евакуйовані після вибуху в центральному районі Стокгольма в понеділок.

    Про це повідомляє агентство АР.

    Вибух пролунав на світанку, завдавши шкоду будівлям і припаркованим машинам. Шведська поліція заявила, що на місці знайшли сліди використання вибухівки, проте версія тероризму виключається.

    Вибух стався біля входу в будівлю, в якій є кілька бізнес-приміщень і квартири. Його було чути на кілька кілометрів. Зрештою, десятки квартир вирішили евакуювати.

    Начальник стокгольмської поліції Ерік Відстранд сказав, що вибух був «одним із найпотужніших у регіоні». Він додав, що версія тероризму не розглядається. Ніхто не був заарештований.

    У Швеції останніми роками почастішали вибухи і стрілянина, пов'язані з ворогуючими бандами. Понеділковий епізод теж може мати таке підґрунтя.

    Відстранд сказав, що криміналісти працюють над встановленням того, які вибухові речовини використовувалися.

     

    Швеція вибух поліція будинок стрілянина
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