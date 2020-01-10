Невідомі підірвали банкомат ще в одному відділенні банку в Києві (фото)



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Сейф із грошима лишився неушкодженим Фото: Нацполіція

Двоє осіб намагалися підірвати термінал, причепивши до його корпусу вибуховий пристрій

Сьогодні, 10 січня, вранці у відділенні банку на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва пролунав вибух. На місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група Головного та районного управлінь поліції, вибухотехнічна та кінологічна служби.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що двоє невідомих у балаклавах зайшли до приміщення банку, прикріпили до корпуса банкомата вибуховий пристрій, походження якого буде встановлено пізніше.

У результаті пошкоджено приміщення та майно банку, а сейф із грошима лишився неушкодженим.

За фактом події розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення обставин злочину та затримання зловмисників.

Як повідомляє Інформатор, інцидент стався у відділенні Укрсиббанку.

Нагадаємо, 9 січня стався вибух у відділенні Ощадбанку на Троєщині. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання зловмисників.

На вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч на 30 листопада 2019 року двоє чоловіків підірвали відділення Ощадбанку.

1 грудня поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку в Києві.