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    Невідомі підірвали банкомат ще в одному відділенні банку в Києві (фото)

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    <p>Сейф із грошима лишився неушкодженим</p> - Невідомі підірвали банкомат ще в одному відділенні банку в Києві (фото)

    Сейф із грошима лишився неушкодженим

    Фото: Нацполіція

    Двоє осіб намагалися підірвати термінал, причепивши до його корпусу вибуховий пристрій

    Сьогодні, 10 січня, вранці у відділенні банку на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва пролунав вибух. На місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група Головного та районного управлінь поліції, вибухотехнічна та кінологічна служби.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці встановили, що двоє невідомих у балаклавах зайшли до приміщення банку, прикріпили до корпуса банкомата вибуховий пристрій, походження якого буде встановлено пізніше.

    У результаті пошкоджено приміщення та майно банку, а сейф із грошима лишився неушкодженим.

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    Невідомі підірвали банкомат ще в одному відділенні банку в Києві (фото)
    Невідомі підірвали банкомат ще в одному відділенні банку в Києві (фото)

    За фактом події розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення обставин злочину та затримання зловмисників.

    Як повідомляє Інформатор, інцидент стався у відділенні Укрсиббанку.

    Нагадаємо, 9 січня стався вибух у відділенні Ощадбанку на Троєщині. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання зловмисників.

    На вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч на 30 листопада 2019 року двоє чоловіків підірвали відділення Ощадбанку.

    Як повідомлялося, поліція відкрила справу через вибух у київському Ощадбанку.

    1 грудня поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку в Києві.

    Національна поліція України вибух Київ кримінал банки
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