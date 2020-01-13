Авіакатастрофа МАУ: Швеція направить до Ірану групу фахівців



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Завдання шведської групи полягає в основному у вирішенні консульських питань

Групу шведських спеціалістів відправляють в Іран, оскільки в авіакатастрофі загинуло багато людей, пов'язаних зі Швецією

Міністерство закордонних справ Швеції направить до Ірану групу спеціалістів для надання консульської допомоги родичам загиблих в авіакатастрофі літака Міжнародних авіаліній України.

Про це заявила глава МВС Швеції Анне Лінде.

Зазначається, що групу шведських спеціалістів відправляють в Іран, оскільки в авіакатастрофі загинуло багато людей, пов'язаних зі Швецією.

«Завдання полягає в основному у вирішенні консульських питань, таких як сімейні контакти та співпраця з іранською владою. Ми співпрацюємо з іншими міністерствами і відомствами з приводу того, як повинен виглядати остаточний склад цієї групи», - сказала міністр.

Наразі іноземним співробітникам важливо отримати візу в Іран, оскільки у деяких інших країн з візами виникли проблеми.

Водночас Анне Лінде сподівається, що група скоро прибуде в Іран.

Нагадаємо, іранські ЗМІ підтримали антиурядові протести, які почалися через авіакатастрофу літака МАУ.

Як відомо, робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

До 19 січня тіла загиблих мають повернути в Україну. Український уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців запевнив, що пам’ять усіх загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірану буде гідно вшанована, усіх винних у трагедії покарають.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Джерело: Європейська правда