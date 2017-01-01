У суді на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранати: є жертви

Під час судового засідання батько потерпілого підірвав дві гранати і сам загинув

Сьогодні, 30 листопада, об 11:20 у Нікопольському суді Дніпропетровської області під час слухання справи за фактом вбивства, батько потерпілого витягнув 2 гранати та підірвав їх. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області. Від вибуху сам чоловік загинув на місці. Осколкові поранення отримали троє підсудних, два працівники



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Приміщення суду, де стався вибух

Під час судового засідання батько потерпілого підірвав дві гранати і сам загинув

Сьогодні, 30 листопада, об 11:20 у Нікопольському суді Дніпропетровської області під час слухання справи за фактом вбивства, батько потерпілого витягнув 2 гранати та підірвав їх. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Від вибуху сам чоловік загинув на місці. Осколкові поранення отримали троє підсудних, два працівники конвойної служби, співробітник суду та одна цивільна особа. Всіх потерпілих доставили до лікарні.

За даним фактом вносяться відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.