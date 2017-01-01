  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У суді на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранати: є жертви

    Під час судового засідання батько потерпілого підірвав дві гранати і сам загинув
    Сьогодні, 30 листопада, об 11:20 у Нікопольському суді Дніпропетровської області під час слухання справи за фактом вбивства, батько потерпілого витягнув 2 гранати та підірвав їх. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області. Від вибуху сам чоловік загинув на місці. Осколкові поранення отримали троє підсудних, два працівники
    • Сьогодні, 13:07
    • Розсилка
    Приміщення суду, де стався вибух
    Приміщення суду, де стався вибух

    Під час судового засідання батько потерпілого підірвав дві гранати і сам загинув

    Сьогодні, 30 листопада, об 11:20 у Нікопольському суді Дніпропетровської області під час слухання справи за фактом вбивства, батько потерпілого витягнув 2 гранати та підірвав їх. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

    Від вибуху сам чоловік загинув на місці. Осколкові поранення отримали троє підсудних, два працівники конвойної служби, співробітник суду та одна цивільна особа. Всіх потерпілих доставили до лікарні.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У суді на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранати: є жертви
    У суді на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранати: є жертви
    У суді на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранати: є жертви
    У суді на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранати: є жертви
    У суді на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранати: є жертви

    За даним фактом вносяться відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

    Читайте також
    Національна поліція України вибух суд Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ