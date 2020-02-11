У Сумах адвокатка кілька місяців «мінувала» суди



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Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі

Підозрювану затримали після чергового телефонного «мінування» будівлі суду

У Сумах Служба безпеки України затримала підозрювану у систематичних неправдивих повідомленнях про начебто мінування державних установ.

Як повідомляє пресцентр СБУ, жителька обласного центру, яка працює адвокатом, регулярно, протягом кількох місяців, погрожувала через лінію «102» про псевдомінування будівель судів, а також Центру надання адміністративних послуг.

Правоохоронці затримали зловмисницю після чергового телефонного «мінування» будівлі суду. Під час обшуків за місцем проживання фігурантки справи правоохоронці вилучили кілька мобільних терміналів і велику кількість сім-карток різних мобільних операторів із доказами протиправної діяльності.

Наразі затриманій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Заходи з викриття незаконної діяльності проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.





