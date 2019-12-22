У Сумах представили нового обласного прокурора



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Представлення нового прокурора Сумської області Григорія Кондратенка Прокуратура Сумської області

Нового очільника відомства представив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов

У Сумах офіційно представили нового прокурора області Григорія Кондратенка.

Про це повідомляє пресслужба Сумської області.

«У суботу, 21 грудня 2019 року, заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов офіційно представив нового прокурора Сумської області – Григорія Кондратенка», - йдеться у повідомленні.

Водночас Мамедов наголосив на тому, що Сумщина є прикордонною областю, тому цю специфіку потрібно враховувати під час роботи.

Як зазначається, Григорій Кондратенко народився в 1977 році на Полтавщині. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. Протягом одинадцяти років обіймав різні посади в прокуратурі Полтавської області.

Перед новим призначенням працював заступником начальника управління забезпечення діяльності керівництва департаменту забезпечення діяльності керівництва Генеральної прокуратури України.