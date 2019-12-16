Прокурор Києва Говда подав у відставку
У відставку слідом за Романом Говдою подали заступники прокурора Києва
Прокурор Києва Роман Говда подав у відставку. Про це повідомило джерело в Генпрокуратурі.
«Він написав заяву про звільнення за власним бажанням», - сказав співрозмовник агентства.
Наказу про звільнення поки немає.
У пресслужбі столичної прокуратури підтвердили відставку Говди:
«Так, це правда», - повідомили у пресслужбі прокуратури Києва, але причину такого рішення не пояснили.
Також у відставку подали заступники прокурора Києва.
Згодом стало відомо, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурора Києва Романа Говду.
«Наказ (про звільнення) є», - сказав він і додав, що, наказ підписано 11 грудня.
Зазначимо, що Роман Говда займав пост прокурора Києва з липня 2016 року.
В органах прокуратури Говда працює з серпня 2003 року. Свого часу він обіймав посади прокурора Одеської області, заступника генерального прокурора та заступника начальника департаменту Генеральної прокуратури.
Джерело: Українські новини