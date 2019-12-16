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    Прокурор Києва Говда подав у відставку

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    Роман Говда написав заяву про звільнення за власним бажанням - Прокурор Києва Говда подав у відставку
    Роман Говда написав заяву про звільнення за власним бажанням

    У відставку слідом за Романом Говдою подали заступники прокурора Києва

    Прокурор Києва Роман Говда подав у відставку. Про це повідомило джерело в Генпрокуратурі.

    «Він написав заяву про звільнення за власним бажанням», - сказав співрозмовник агентства.

    Наказу про звільнення поки немає.

    У  пресслужбі столичної прокуратури підтвердили відставку Говди:

    «Так, це правда», - повідомили у пресслужбі прокуратури Києва, але причину такого рішення не пояснили.

    Також у відставку подали заступники прокурора Києва.

    Згодом стало відомо, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурора Києва Романа Говду. 

    «Наказ (про звільнення) є», - сказав він і додав, що, наказ підписано 11 грудня.

    Зазначимо, що Роман Говда займав пост прокурора Києва з липня 2016 року.

    В органах прокуратури Говда працює з серпня 2003 року. Свого часу він обіймав посади прокурора Одеської області, заступника генерального прокурора та заступника начальника департаменту Генеральної прокуратури.

    Джерело: Українські новини

    прокуратура Київ відставка прокурор Роман Говда
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