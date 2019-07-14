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    Віра Савченко розказала, чому вони з сестрою балотуються на Донеччині

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    <p>Віра і Надія збираються &laquo;об&rsquo;єднувати українців&raquo; на Донеччині</p> - Віра Савченко розказала, чому вони з сестрою балотуються на Донеччині

    Віра і Надія збираються «об’єднувати українців» на Донеччині

    Сестра нардепа розказала, як Надія пов'язана із Донецькою областю

    Народний депутат надія Савченко, яку підозрюють у тероризмі, та її сестра Віра балотуються на округах Донецької області від «Громадсько-політичної платформи Надії Савченко». Так, Надія балотується на окрузі №51, а Віра – на окрузі №45.

    Чому сестри-киянки вирішили висунути свої кандидатури не у рідному місті, а у Донецькій області, Віра Савченко пояснила «Главкому» так: «Доля Надії безпосередньо пов’язані із цим регіоном. Йдеться навіть не про політичну долю, а про те, за що вона платила кров’ю».

    У статті Донецька мажоритарка. Кому переписав свій округ 86-річний Звягільський? йдеться, що Віра Савченко уточнила: «Оскільки нам не вдалося назбирати 4 млн грн (сума, необхідна для того, щоб партія йшла списком), то семеро людей з нашої партії пішли мажоритарниками, з них четверо – на Донбасі. Наша задача тут – об’єднувати українців».

    Як повідомлялося, від цієї політсили на Донеччині також балотуються помічниця, прессекретарка Савченко Тетяна Проторченко - на окрузі №52, а також Микола Юзвінкевич – на окрузі №60.

    Детальніше читайте у статті «Главкома» Донецька мажоритарка. Кому переписав свій округ 86-річний Звягільський?

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