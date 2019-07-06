У «Свободі» заявили, що глава Офісу Зеленського дивиться крізь «російську картину світу»



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Андрій Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі Фото: Главком

Богдан вважає, що хтось в Криму «прищемляв» російськомовних, зазначив Іллєнко

Українці хотіли почути думку президента Володимира Зеленського, зокрема, з гуманітарних та інших питань, адже нині є проблема – керівник держави не озвучує свою позицію або робить це у загальних рисах.

Про це в ефірі на телеканалі ZIK заявив народний депутат України Андрій Іллєнко.

Коментуючи заяву голови Офісу президента України Андрія Богдана щодо статусу регіональної мови для російської на Донбасі, заявив, що його вразив не сам факт того, що топ-посадовець це говорить, а «вразило те, що у нього абсолютно російська картина світу».

«Він реально вважає, судячи з його інтерв’ю, що війна почалася не тому, що Росія напала на Україну спочатку у Криму, потім – на Донбасі, а це сталося через те, що хтось там «прищемляв» російськомовних. Яких російськомовних утискали у Криму? Яких російськомовних утискали у Донецьку? Там усе було створено, щоб української мови не було», – заявив Іллєнко.

Нардеп продовжив: «Чим відрізняється ситуація у Донецьку і Маріуполі у цьому контексті? Тільки у тому, що у Донецьку окупація російська, а в Маріуполі, на щастя, ні, але у пана Богдана, очевидно, модель світу із російських телеканалів, на жаль».

Він додав, що українці хотіли почути думку самого президента Зеленського, зокрема, з гуманітарних питань.

«Бо сьогодні є проблема – ми часто не знаємо позицію президента, він її не озвучує або озвучує у дуже загальних рисах», – заявив нардеп.

Раніше повідомлялося, що голова Офісу президента Андрій Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі.

Натомість у Порошенка вимагають, щоб Зеленський прокоментував заяви свого оточення щодо федералізації України.

Нагадаємо, 3 липня голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що за протестами проти Шарія і Клюєва, які відбулися на Майдані Незалежності, стоїть команда Порошенка.

Як повідомлялося, 2 липня на Майдані у Києві протестували проти Клюєва та Шарія «Сепарам не місце в Раді» (фото)

Також «Терпіти більше не можна». Порошенко підтримав акцію протесту в центрі Києва.