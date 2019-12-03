У Таїланді затримали українця, якого США обвинувачують у хакерстві



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Зараз українець разом з дружиною, адвокатом і Консулом попрямували до суду Рачада в Бангкоку, де почалося слухання

Громадянина України Дениса Ярмака затримали під час весільної подорожі в аеропорту Бангкока через звинувачення компанії, на яку працював українець, у комп'ютерному шахрайстві.

Про це повідомила його сестра Катерина Ярмак у Facebook.

«Нам повідомили, що 20 листопада в Окружний суд США по Західному округу штату Вашингтон звернулися про порушення кримінальної справи за обвинуваченням IARMAK у скоєнні злочинів, які класифікуються як комп'ютерне шахрайство, покарання за яке становить близько 15 років позбавлення волі. На підставі звинувачень... видали ордер на арешт IARMAK», - зазначила вона.

«Варіантів розвитку подій три: перший – Дениса відпускають, бо на території Таїланду він не скоював жодних злочинів і він летить в Україну, другий – рішенням суду його екстрадують у США за сумнівними звинуваченнями відразу після суду, третій – приймається рішення про його екстрадицію в Штати, з відстрочкою виконання на два місяці (у цей період він знаходиться в Таїланді, під наглядом органів, але не у в'язниці з можливістю оскарження прийнятого рішення)», – написала вона.

Зараз українець разом з дружиною, адвокатом і Консулом попрямували до суду Рачада в Бангкоку, де почалося слухання.

Відзначається, що результат справи буде зрозумілим тільки після судового засідання.