  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прокуратура оголосила адвокату про підозру в заволодінні нерухомістю на 6 млн грн в Одесі

    • Розсилка
    Прокуратура оголосила адвокату про підозру в заволодінні нерухомістю на 6 млн грн в Одесі

    Вирішується питання про обрання адвокату запобіжного заходу

    Прокуратура оголосила адвокату про підозру в заволодінні нерухомістю на 6 мільйонів гривень в Одесі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генеральної прокуратури.

    За версією слідства, юрист скористався бланками та печатками заснованих ним підприємств, а потім сфальсифікував документи і надав для реєстрації права власності на приміщення територіальної громади Одеси.

    Його викрили правоохоронці, коли він переоформив на себе майно і, повторно використовуючи підроблені документи, намагався привласнити земельну ділянку під будівлями.

    Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

    Адвокат підозрюється за ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 (шахрайство, підроблення документів та печаток, службова підробка).

    прокуратура шахрайство Одеса адвокат документи майно
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ