Прокуратура оголосила адвокату про підозру в заволодінні нерухомістю на 6 млн грн в Одесі



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Вирішується питання про обрання адвокату запобіжного заходу

Прокуратура оголосила адвокату про підозру в заволодінні нерухомістю на 6 мільйонів гривень в Одесі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генеральної прокуратури.

За версією слідства, юрист скористався бланками та печатками заснованих ним підприємств, а потім сфальсифікував документи і надав для реєстрації права власності на приміщення територіальної громади Одеси.

Його викрили правоохоронці, коли він переоформив на себе майно і, повторно використовуючи підроблені документи, намагався привласнити земельну ділянку під будівлями.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Адвокат підозрюється за ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 (шахрайство, підроблення документів та печаток, службова підробка).