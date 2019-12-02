Кримського активіста Приходька внесли до списку екстремістів в Росії



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Кримський активіст Олег Приходько

Правозахисники говорять про порушення презумпції невинуватості, оскільки Приходько ще не засуджений

Українського активіста Олега Приходька, заарештованого в Криму, Російська служба з фінансового моніторингу внесла в список осіб, причетних до екстремістської чи терористичної діяльності.

Про це повідомляє «Крим. Реалії».

За словами керівника «Кримської правозахисної групи« Ольги Скрипник, включення в такий список відбувається після того, як набув чинності вирок про визнання людини винною у терористичній або екстремістської діяльності. Також внесення до списку можливо після процесуального рішення про визнання особи підозрюваним чи терористичної екстремістської статті.

«Таким чином порушується презумпція невинуватості, оскільки навіть в рамках російської правової системи вина людини не доведена, але він вже публічно, на сайті Росфінмоніторингу вказаний як екстреміст або терорист, а його права вже обмежені. А у випадку з Кримом, багатьох громадян України переслідують по екстремістським і терористичним статтями КК Росії незаконно, з політичних мотивів», - повідомила Скрипник.

Як зазначила дружина українського політв'язня Любов Приходько, йому заблокували картку для отримання пенсії. За словами Скрипник, для отримання пенсії необхідно оформити довіреність, а для цього необхідно отримати дозвіл слідчого на прихід нотаріуса в СІЗО.

Наприкінці жовтня «суд» в окупованому Криму проігнорував апеляційну скаргу на арешт українця Олега Приходька, залишивши його під вартою до 10 грудня 2019 року.

Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходько розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова контролюватиме додержання прав кримського активіста Олега Приходька під час проведення окупантами слідства.

Денісова нагадала, що Приходька обвинуватили у діях, яких він не скоював. Йому інкримінують підготовку до теракту, а також незаконне виготовлення вибухівки.

Ранішу український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової через те, що кримському активісту Олегу Приходьку не віддають ліки та окуляри, які йому передали родичі.

Нагадаємо, у середині жовтня заарештованому в анексованому Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку рідні передали необхідні йому ліки.

Про затримання проукраїнського активіста в Криму Олега Приходькавранці 10 жовтня повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат України сьомого скликання Едуард Леонов. Також була затримана дружина активіста Любов Приходько.

Співробітники ФСБ інкримінують Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.