«Хрещений батько контрабанди» Альперін вийшов із СІЗО



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Вадим Альперін зміг вийти на волю заплативши 70 млн грн застави

Сам бізнесмен у Facebook привітав Київ із першим снігом

Одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого називають «хрещеним батьком контрабанди», вийшов із СІЗО — за нього внесли заставу у 70 мільйонів гривень.

Про це повідомляє «Слово і діло», посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах.

За їхньою інформацією, Альперіна повинні були вже випустити з СІЗО.

Сам бізнесмен у Facebook привітав Київ із першим снігом та зазначив, що хоче «підкинути» свіжих новин про себе.

«Вдихнути на повні груди морозне повітря свободи, особливо приємно! Дякую всім, хто чекав», — написав Альперін.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди».

Альперіну було вручено повідомлення про підозру. Дії підозрюваного, яке слідство вважає організатором корупційного злочину, кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»).