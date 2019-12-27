Через аномальне тепло у грудні в київських лісах прокинулися змії (фото)
Через теплу погоду багато земноводних не можуть впасти в сплячку або прокидаються від аномального тепла
Під час прогулянки лісом на ДВРЗ у Дніпровському районі Києва місцеві мешканці виявили змій. Про це кияни повідомляють у соцмережах.
«Комарі комарами, але новорічних змій, ще й агресивних, я не бачив», – написав автор фото в соціальних мережах.
Люди припускають, що це змія мідянка, або полоз.
У Київському зоопарку радять обходити змій стороною і не заходити на їхню територію.
«Зараз через аномальне потепління земноводні вийшли зі сплячки і виповзли на свої звичайні місця. Їх у жодному разі не можна чіпати. Просто обійдіть змій стороною або дайте їм можливість утекти. Через теплу погоду багато земноводних не можуть впасти в сплячку або прокидаються від аномального тепла», – пояснили «Сьогодні» в Київському зоопарку.
Там кажуть: якщо похолоднішає, змії швидко знайдуть собі місце для зимового сну.
«Ясна річ, це незвичайна ситуація. Але, на жаль, через аномальну погоду виповзли змії і навіть жаби. Рятувати їх не потрібно, земноводні врятують себе самі», – додають в Київському зоопарку.
Нагадаємо, теплий грудень у Києві вже встановив дев'ять температурних рекордів.