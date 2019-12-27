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    Через аномальне тепло у грудні в київських лісах прокинулися змії (фото)

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    Киянин виявив змій у лісі в районі ДВРЗ - Через аномальне тепло у грудні в київських лісах прокинулися змії (фото)
    Киянин виявив змій у лісі в районі ДВРЗ
    Фото: Денис Циган, Facebook

    Через теплу погоду багато земноводних не можуть впасти в сплячку або прокидаються від аномального тепла

    Під час прогулянки лісом на ДВРЗ у Дніпровському районі Києва місцеві мешканці виявили змій. Про це кияни повідомляють у соцмережах.

    «Комарі комарами, але новорічних змій, ще й агресивних, я не бачив», – написав автор фото в соціальних мережах.

    Люди припускають, що це змія мідянка, або полоз.

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    Через аномальне тепло у грудні в київських лісах прокинулися змії (фото)
    Через аномальне тепло у грудні в київських лісах прокинулися змії (фото)
    Через аномальне тепло у грудні в київських лісах прокинулися змії (фото)
    Фото: Денис Циган, Facebook

    У Київському зоопарку радять обходити змій стороною і не заходити на їхню територію.

    «Зараз через аномальне потепління земноводні вийшли зі сплячки і виповзли на свої звичайні місця. Їх у жодному разі не можна чіпати. Просто обійдіть змій стороною або дайте їм можливість утекти. Через теплу погоду багато земноводних не можуть впасти в сплячку або прокидаються від аномального тепла», – пояснили «Сьогодні» в Київському зоопарку.

    Там кажуть: якщо похолоднішає, змії швидко знайдуть собі місце для зимового сну.

    «Ясна річ, це незвичайна ситуація. Але, на жаль, через аномальну погоду виповзли змії і навіть жаби. Рятувати їх не потрібно, земноводні врятують себе самі», – додають в Київському зоопарку.

    Нагадаємо, теплий грудень у Києві вже встановив дев'ять температурних рекордів.

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