У Британії кіт повернувся додому через сім років мандрів (фото)



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Фото: SWNS

Дев'ятнадцятирічний кіт зміг вижити на вулиці і, зрештою, повернувся додому

В Англії кіт у віці 19 років повернувся до своїх господарів через сім років. Про це пише Daily Mirror.

Кіт на прізвисько Тебс загубився ще у 2013 році, коли його господарі Джуд і Джон Кінлох збиралися переїжджати. Тоді коту було 12 років, а сім'я ніяк не змогла відшукати зниклого вихованця.

Напередодні пошарпаного і зраненого кота помітили на вулиці міста Джиллінґем у графстві Кент. Його доправили в організацію, що займається пошуком господарів зниклих домашніх тварин.

Фахівці виявили у кота мікрочип з даними про його господарів. Коли Джуд Кінлох отримала дзвінок від організації, вона вирішила, що її розігрують. Коли Тебса все ж повернули англійцям, Джон розплакався від радості.