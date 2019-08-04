У Танзанії розбився літак, є жертви



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Sling розбився у Танзанії

Авіакатастрофа сталася невдовзі після зльоту літака

У суботу, 3 серпня, у Танзанії сталася аварія чотиримісного легкомоторного літака Sling, який належав компанії з Південної Африки, в результаті чого загинули 2 людини. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, аварія літака, який належав південноафриканській компанії U-Dream Global сталася близько 07:30 ранку невдовзі після вильоту з аеропорту Табора. Відразу після падіння літак загорівся.

За даними комісара району Сіконге Переса Магірі, в результаті авіакатастрофи загинули пілот та пасажир літака. Обидві жертви були громадянами Південної Африки.

Крім того, в Управлінні цивільної авіації Танзанії додали, що літак, увійшовши в повітряний простір країни рухаючись в Малаві, повідомив про несправність двигуна перед тим, як зникнув з радарів.

Нагадаємо, наприкінці липня у Чернівецькій області впав дельтаплан.

«Двох чоловіків, котрі знаходились у дельтаплані, медики госпіталізували до районної лікарні. Особи потерпілих та обставини падіння з’ясовуються», - заявили в ДСНС.

У Полтавській області 27 червня внаслідок падіння дельтаплану загинули дві людини. Катастрофа сталася поблизу м. Кобеляки Кобеляцького району.

Також у Полтавській області 23 червня поблизу с. Млини під час обробки полів здійснив аварійну посадку літак Ан-2 з подальшим загорянням.