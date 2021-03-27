У Тернополі компанія почала вакцинацію людей проти Covid-19. Координаторів щеплень не повідомили

Приватна компанія здійснювала щеплення своїх працівників без попереднього узгодження з координаторкою щеплень у Тернопільській області

Приватна компанія «Агропродсервіс» повідомила про вакцинацію своїх працівників проти коронавірусу.

Про вакцинацію співробітників компанія розповіла на своїй сторінці у Facebook, однак згодом закрила доступ до допису.

Координаторка щеплень у Тернопільській області Марія Павельєва повідомила, що не знає ні про те, на яких підставах «Агропродсервіс» міг отримати вакцини, ні про факт щеплення співробітників цієї фірми взагалі.

В «Агропродсервісі» інформували, що частина їхніх працівників отримали перші дози вакцини. Ймовірно, що вакцинацію здійснювали препаратом Covishield.

Про вакцинацію своїх співробітників інформував зокрема «Тернопільський м'ясокомбінат». Доступ до цього допису також закрито.

«Я не знаю такої інформації. Я вивчу. Поки що не можу вам сказати, тому що я працюю з цифрами. У мене є багато інформації, але я працюю з цифрами», — резюмувала вона.

Відомо, що «Агропродсервіс» отримав 40 доз вакцини після звернення до місцевого «Центру первинної медико-санітарної допомоги».

Додамо, що за минулу добу 26 березня в Україні виявлено 17424 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 752 дитина та 420 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4747 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 290 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 7124 особи.