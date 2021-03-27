Коронавірус не відступає. В Україні виявлено 17424 нових хворих

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській та Одеській областях

За минулу добу від ускладнень хвороби померли 290 пацієнтів

За минулу добу 26 березня в Україні виявлено 17424 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 752 дитина та 420 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також міністр відзначив, що вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4747 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 290 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 7124 особи.

Здійснено тестувань за добу – 123500 (зокрема методом ПЛР – 55500, методом ІФА – 22470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45530).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1632131 особа;

одужало – 1297282 особи;

летальних випадків – 31751;

проведено ПЛР-тестувань – 7945044.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1407), Одеській (1282), Київській (1273) Дніпропетровській (1171), областях та м. Київ (1226).

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 18132 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Вчора 7138 людей одужали, а 326 – померли від ускладнень захворювання. Госпіталізували 4826 пацієнтів із підозрою чи діагнозом Covid-19. Минулої доби захворіли 923 дитини та 435 медичних працівників.

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