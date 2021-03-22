Вакцинація: вчора прищепили менше 3 тисяч українців

У трьох областях і Києві вчора взагалі не робилося щеплень від коронавірусу

За добу 21 березня 2021 року в Україні зробили 2715 щеплень від коронавірусу. Від початку кампанії вакцинували першою дозою 111 024 людей. Наразі лише одна українка отримала дві дози препарату. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

У порівнянні з попередньою добою в Україні зробили на 1253 щеплення менше. Вакцинація проводилася 66 мобільними бригадами.

Найбільше щеплень за вчора зробили в Донецькій області - 770. За весь період також найбільше вакцинованих у цьому регіоні - 9014 щеплень.

Між іншим, напередодні стало відомо, що Австралія буде випускати вакцину AstraZeneca.

Раніше вчені розповіли про новий побічний ефект від AstraZeneca.

Згодом Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

Після цього низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

За словами премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля, у країні вже зареєстровано три вакцини – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.



