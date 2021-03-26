Академік Комісаренко: Вакцинація тварин у нас значно краще організована, ніж дітей

«Інфекційні лікарні планували закрити. Ви уявляєте, що було б з нами під час нинішньої пандемії?»

В Україні триває другий етап медичної реформи. Її ефективність в аспекті боротьби з пандемією коронавірусу доволі сумнівна. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова комісії з біобезпеки й біозахисту при РНБО, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.

За словами Комісаренка, колишнє керівництво МОЗ (зокрема Уляна Супрун) вважало, що боротися з інфекційними захворюваннями зараз уже недоцільно.

«Все, що реформовано у сфері боротьби з інфекційними захворюваннями, – величезний мінус. На щастя, ми не довели реформу до кінця, бо планувалося закрити всі інфекційні лікарні. Ви уявляєте, що було б з нами тоді під час нинішньої пандемії? Тобто колишнє керівництво МОЗ, зокрема пані Уляна Супрун, взагалі вважали, що боротися з інфекційними захворюваннями зараз вже недоцільно», – сказав він.

Комісаренко уточнив, що за радянських часів і в перші роки незалежності України всі діти мали картки вакцинування, де були відмічені всі вакцини, які вводилися дитині, був і паспорт вакцинації, у якому значилося, якою вакциною якої серії й коли була зроблена ін’єкція. Потім у результаті реформ усе було знищено.

«Нині в нас обслуговування тварин значно краще організовано, ніж документація вакцинації наших дітей, а відповідно й дорослих. У цьому аспекті реформи завдали величезної шкоди – ми фактично були не готові до боротьби з інфекційними захворюваннями», – підкреслив академік.

Нагадаємо, що 24 лютого в Україні офіційно розпочалася кампанія з вакцинації від Covid-19. Для вироблення колективного імунітету від коронавірусу потрібно вакцинувати 70% населення держави, тобто майже 30 млн людей.

Учений-біохімік Володимир Галицький прогнозує пік пандемії коронавірусної хвороби в Україні на першу половину квітня. Кількість нових випадків на добу може сягати 40 тисяч, кількість смертей – понад 500. Водночас абсолютна більшість українців (71%) вважають, що коронавірус – це штучно створений вірус. Тільки 19% респондентів думають, що він виник природним шляхом.