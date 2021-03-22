Вакцинація в Одесі: усього дозу щеплення CoviShield отримали 1905 осіб

Станом на 22 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 98 тисяч 249 мешканців регіону

Напередодні переходу Одеської області в «червону зону» карантину в мерії міста відзвітували про темпи вакцинації і роботі нової муніципальної ПЛР-лабораторії.

Як повідомила директор департаменту охорони здоров'я міськради Олена Якименко, в Одесі за весь час першу дозу вакцини CoviShield отримали 1905 осіб, повідомляє Думська.

492 вакцинованих – медики комунальних лікарень і поліклінік, тисяча двісті сорок дев'ять – лікарі, медсестри і санітарки медустанов іншої форми власності і 164 – громадські діячі.

Що стосується роботи ПЛР-лабораторії міської інфекційної лікарні, що недавно відкрилася, то вона зробила поки всього 15 тестів, які відправили на перевірку до Києва. З них п'ять виявилися позитивними, а десять – негативними.

На питання мера Геннадія Труханова, коли ж лабораторія запрацює в повну силу і без перевірок зі столиці, Якименко відповісти не змогла.

Нагадаємо, за минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 745 мешканців Одеської області. З них 26 дітей та 13 медпрацівників.

Усього станом на 22 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 98 тисяч 249 мешканців регіону. З них 4 тисячі 615 дітей та 3 тисячі 232 медпрацівники.

Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 81 тисяча 721 людина. 1 тисяча 613 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.