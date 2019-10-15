У Тернополі співробітники військкомату відловлювали вночі призовників



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У ніч з 13 на 14 жовтня було спіймано близько 40 хлопців, їх відправили на медкомісію

Співробітники тернопільського військкомату посеред ночі ловили в публічних місцях хлопців призовного віку. Про це повідомляє видання 20 хвилин.Тернопіль у вівторок, 15 жовтня.

У ніч з 13 на 14 жовтня було спіймано близько 40 хлопців, їх відправили на медкомісію. Вночі призовників чекали в публічних місцях і, не повідомши їм свого призначення, затягували в автомобіль, заламуючи їм руки. Співробітники військкомату, за даними видання, були в цивільному одязі.

Вранці 14 жовтня під стінами військкомату зібралися батьки затриманих хлопців, однак їх всередину не пустили. У зв'язку з цим на місце викликали поліцію.

Начальник сектору Тернопільського ГУНП Андрій Кульчицький повідомив родичам призовників, що їх не затримали, а запросили. За його словами, вони відпочивають і знаходяться в хороших умовах.

За словами начальника відділу комплектації і призову Тернопільського обласного військового комісаріату Петра Сірка, призовники зобов'язані з'явитися у військкомат після указу президента про початок призову навіть у разі, якщо повістку не було вручено.

«Ми не можемо насильно змушувати проходити призовників медичний огляд, але в законі України зазначено, що призовник зобов'язаний пройти медичний огляд перед відправкою до військової частини. Працівники військкомату можуть вручити повістку в будь-якому місці і будь-який час, у тому числі й на вулиці. Щодо працівників військового комісаріату, я не думаю, що вони не відрекомендувалися. Вони можуть бути одягнені в цивільний одяг, головне - повинні назватися», - заявив Сірко.