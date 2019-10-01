В Україні стартував осінній призов



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Призову підлягають громадяни України чоловічої статі не старші 27 років, які придатні за станом здоров’я і не мають відтермінування від призову

На військову службу планується залучити 15 тис. 200 осіб

В Україні відсьогодні з 1 жовтня розпочинається осінній призов, що триватиме до 31 грудня 2019 року.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 29 вересня.

Зазначається, що на військову службу планується залучити 15 тис. 200 осіб.

«Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України в жовтні — грудні 2019 року до Збройних сил України та інших військових формувань для проходження строкової військової служби буде відправлено 15 200 осіб, із них до:

Збройних Сил України — 9 000 осіб;

Державної спеціальної служби транспорту — 800 осіб;

Державної прикордонної служби України — 4 400 осіб;

Національної гвардії України — 1 000 осіб», - йдеться у документі.

Зазначається, що це рішення уряду забезпечить своєчасне виконання заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу в жовтні — грудні 2019 року.

Як повідомлялося, заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Долгашов заявив, що обсяги призову – 15 тисяч 200 осіб, з яких 9 тисяч призовуть до Збройних сил України, 4 400 – Національна гвардія, 1000 - Державна прикордонна служба і державна спеціальна служба транспорту – 800 осіб.

Він нагадав, що призову підлягають громадяни України чоловічої статі не старші 27 років, які придатні за станом здоров’я та які не мають відтермінування від призову. Долгашов акцентував увагу, що військовослужбовці строкової служби до виконання бойових завдань в районі проведення Операції об’єднаних сил не залучаються і залучатись не будуть.

Наразі строк служби для осіб без вищої освіти становить 18 місяців, для тих, хто має вищу освіту – 12 місяців.