У столиці розпочинається осінній призов на військову службу



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Міську призовну комісію очолив заступник голови КМДА Дмитро Давтян

Створено Київську міську призовну комісію з проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу в жовтні–грудні 2019 року. Розпорядженням Київської міської держадміністрації № 1614 також затверджено склад цієї комісії, яку очолив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Головам районних державних адміністрацій доручено, зокрема, утворити районні призовні комісії, направити для роботи в районні військові комісаріати на період підготовки та весь термін проведення призову технічних працівників і операторів персональних обчислювальних машин (друкарок), забезпечити комісаріати автомобільним транспортом, укомплектувати районні лікарські комісії лікарями-спеціалістами та забезпечити їх медикаментами, медичним інструментарієм і санітарно-господарським майном, довести до керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності, що вони забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць на вимогу військових комісаріатів.

Департамент охорони здоров’я має забезпечити:

роботу військово-лікарської комісії Київського міського військового комісаріату з вересня до 17 січня 2020 року для контрольного медичного огляду призовників, призваних на строкову військову службу, із проведенням обов’язкового переліку обстежень (серологічного аналізу крові на антитіла до ВІЛ, гепатитів В, С та кардіоліпінового антигену);

військово-лікарські комісії районних військових комісаріатів – лікарями-психіатрами та лікарями-дерматологами;

міську лікарську комісію – медикаментами, медичним інструментарієм і санітарно-господарським майном;

обстеження призовників у закладах охорони здоров’я позачергово, безоплатно та у повному обсязі під особисту відповідальність керівників закладів охорони здоров’я.

Також у кожному районі столиці визначать медичні заклади для проведення призовникам обов’язкових лабораторних досліджень (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, група крові, Rh-фактор), інструментальних обстежень (ЕКГ, флюорографічне обстеження ОГП) та інших обстежень за направленням районних у місті Києві військових комісаріатів.