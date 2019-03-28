У Тернополі знайшли тіло чоловіка з простреленою головою



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Передсмертної записки при чоловікові слідчі не виявили

Поліцейські встановлюють причини, що спонукали самогубця до такого кроку

У Тернополі в підвалі житлового будинку виявили тіло чоловіка з простреленою головою. Про це в четвер, 28 березня, повідомляє прес-служба обласного управління поліції.

Зокрема, один з мешканців будинку інформував поліцію про виявлення мертвого сусіда в підвальному приміщенні на вулиці Польовій.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, судмедексперт і криміналіст.

За попередньою інформацією, смерть тернополянина наступила в результаті пострілу в голову.

«Одна з версій - самогубство, тому що в руках потерпілий тримав рушницю, а поруч валялися пляшка з-під горілки та цигарки. Зброя належить загиблому, всі необхідні документи у нього були. Передсмертної записки при чоловікові слідчі не виявили, тому встановлюють причини, що спонукали його до такого кроку», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що востаннє загиблого бачили 25 березня. Зафіксувала його в той день і камера відеоспостереження. На ній видно, як чоловік виходить з під'їзду і йде в підвал, сховавши щось під верхнім одягом.

Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею умисне вбивство з позначкою самогубство. Триває слідство.