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    У квітковому магазині в Києві повісився чоловік (фото, відео)

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    Трагедія сталася у квітковому магазині на вул. О. Теліги - У квітковому магазині в Києві повісився чоловік (фото, відео)
    Трагедія сталася у квітковому магазині на вул. О. Теліги
    Фото: Інформатор

    Чоловік працював продавцем у магазині

    У ніч на п’ятницю, 22 березня, в Києві за адресою вулиця Олени Теліги, 17 виявили труп чоловіка. Тіло знаходилося в повішеному стані всередині квіткового кіоску.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 1:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Спочатку патрульним прийшов виклик про те, що зник чоловік, який працює продавцем в цілодобовому квітковому магазині. При цьому точка продажу була закрита. Правоохоронці просвітили ліхтарем кімнату МАФу і побачили страшну картину.

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    Чоловік висів у петлі і не подавав ознак життя. До місця викликали слідчо-оперативну групу. Коли медики потрапили всередину, їм залишалося лише констатувати смерть чоловіка. Поруч з тілом виявили записку з текстом: «Вибачте, що підвів».

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    У квітковому магазині в Києві повісився чоловік (фото, відео)
    У квітковому магазині в Києві повісився чоловік (фото, відео)
    У квітковому магазині в Києві повісився чоловік (фото, відео)
    У квітковому магазині в Києві повісився чоловік (фото, відео)
    У квітковому магазині в Києві повісився чоловік (фото, відео)
    У квітковому магазині в Києві повісився чоловік (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Всі, хто знав чоловіка, характеризували його як добру і чуйну людину. Крім цього, власниця магазину розповіла, що у чоловіка були проблеми. Він взяв товар в борг. Йому погрожували вбивством, якщо він не поверне потрібну суму. І за день до інциденту він сказав їй фразу: «Завтра я повішуся».

    Особа чоловіка встановлена. Йому було 28 років. Що насправді стало причиною такого вчинку - з'ясовуватимуть правоохоронці.

    На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.

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