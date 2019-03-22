У квітковому магазині в Києві повісився чоловік (фото, відео)



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Трагедія сталася у квітковому магазині на вул. О. Теліги Фото: Інформатор

Чоловік працював продавцем у магазині

У ніч на п’ятницю, 22 березня, в Києві за адресою вулиця Олени Теліги, 17 виявили труп чоловіка. Тіло знаходилося в повішеному стані всередині квіткового кіоску.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 1:30. Про це повідомляє Інформатор.

Спочатку патрульним прийшов виклик про те, що зник чоловік, який працює продавцем в цілодобовому квітковому магазині. При цьому точка продажу була закрита. Правоохоронці просвітили ліхтарем кімнату МАФу і побачили страшну картину.

Чоловік висів у петлі і не подавав ознак життя. До місця викликали слідчо-оперативну групу. Коли медики потрапили всередину, їм залишалося лише констатувати смерть чоловіка. Поруч з тілом виявили записку з текстом: «Вибачте, що підвів».

Всі, хто знав чоловіка, характеризували його як добру і чуйну людину. Крім цього, власниця магазину розповіла, що у чоловіка були проблеми. Він взяв товар в борг. Йому погрожували вбивством, якщо він не поверне потрібну суму. І за день до інциденту він сказав їй фразу: «Завтра я повішуся».

Особа чоловіка встановлена. Йому було 28 років. Що насправді стало причиною такого вчинку - з'ясовуватимуть правоохоронці.

На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.