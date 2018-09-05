У Тимошенко готові голосувати за президентський проект змін до Конституції



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«Те, що подає президент в плані змін до Конституції, правильно, але нічого не поміняє», – вважає Ігор Луценко з «Батьківщини»

Юлія Тимошенко раніше намагалась переінакшити президентську ініціативу на свій лад, запропонувавши всім лідерам фракцій та кандидатам в президенти підписати меморандум з чіткою незмінністю європейського та євроатлантичного курсу та іншими важливими питаннями. Втім її соратники, хоч і зі скепсисом, запевняють, що підтримають запропоновані президентом зміни до Конституції.

Про це йдеться в матеріалі Главкому «Щоб ніхто не думав петляти». Навіщо Порошенко взявся правити Конституцію».

Якщо вони це відмовляться робити, очевидно, що кращого приводу знову увімкнути платівку «Тимошенко танцює під дудку Кремля», «порохоботам» не знайти.

«Те, що подає президент в плані змін до Конституції, правильно, але нічого не поміняє, – вважає Ігор Луценко з «Батьківщини». – Звісно, я голосуватиму, але це така річ, яку треба було робити чотири роки тому, або вже не робити».

Раніше повідомлялося, що були оприлюдненні президентські поправки до Конституції щодо курсу України в НАТО і ЄС.

Комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендував підтримати законопроект щодо закріплення у Конституції курсу на НАТО та ЄС.