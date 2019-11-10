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    У світі

    Президенту США надіслали уламок Берлінського муру

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    Президенту США надіслали уламок Берлінського муру

    2,7-тонний уламок Берлінської стіни доставили до Білого дому

    Група берлінських активістів надіслала президенту США уламок Берлінської стіни до 30-річчя падіння муру, нагадавши про те, що США допомагали будувати світ без стін.

    Про це інформує Newsweek.

    «Група активістів з Берліну надіслала Дональду Трампу шматок стіни, що розділяла Схід та Захід протягом майже трьох десятиліть, на знак протесту проти планів президента щодо південного кордону США», – йдеться у повідомленні. 2,7-тонний уламок Берлінської стіни доставили до Білого дому в рамках ініціативи «Стіна проти стін» берлінської некомерційної групи Die Offene Gesellschaft («Відкрите суспільство»).

    Підписаний мешканцями Берліна уламок стіни містить текст, у якому зазначається, що «жодна стіна не існує вічно». Уламок стіни транспортували до Вашингтона за рахунок приватних пожертв.

    «Ми хотіли б передати вам один з шматків поваленої Берлінської стіни, щоб відзначити відданість Сполучених Штатів ідеї будувати світ без стін», – написано на уламку. Також наголошується, що США впродовж років робили все, аби допомогти зруйнувати Берлінську стіну.

    Нагадаємо, у Німеччині відбулися урочистості на честь 30-річчя падіння Берлінської стіни.

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    США Німеччина
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