Президенту США надіслали уламок Берлінського муру

2,7-тонний уламок Берлінської стіни доставили до Білого дому

Група берлінських активістів надіслала президенту США уламок Берлінської стіни до 30-річчя падіння муру, нагадавши про те, що США допомагали будувати світ без стін.

Про це інформує Newsweek.

«Група активістів з Берліну надіслала Дональду Трампу шматок стіни, що розділяла Схід та Захід протягом майже трьох десятиліть, на знак протесту проти планів президента щодо південного кордону США», – йдеться у повідомленні. 2,7-тонний уламок Берлінської стіни доставили до Білого дому в рамках ініціативи «Стіна проти стін» берлінської некомерційної групи Die Offene Gesellschaft («Відкрите суспільство»).

Підписаний мешканцями Берліна уламок стіни містить текст, у якому зазначається, що «жодна стіна не існує вічно». Уламок стіни транспортували до Вашингтона за рахунок приватних пожертв.

A group of Germans are sending President Trump a 2.7-ton original segment of the Berlin Wall to mark 30 years since it fell.



The inscription reads in part, "No wall lasts forever. For decades the US played a major role in bringing this wall down." pic.twitter.com/yn35oZpTXi