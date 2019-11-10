Науковці США встановили головного винуватця «епідемії вейпінгу»



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Ацетат вітаміну Е був виявлений у 29 пацієнтів зі щонайменше десяти штатів країни

«Вейпінгову хворобу», яка призвела до загибелі десятків людей у США, міг спричинити ацетат вітаміну Е, що міститься в наповнювачах для електронних сигарет.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань США.

«У легеневих захворюваннях у США, пов’язаних з електронними сигаретами, що призвели до десятків жертв, може бути винен ацетат вітаміну Е, який іноді використовується як присадка для сигарет», – зазначається в повідомленні.

За словами першого заступника директора центру доктора Енн Шучат, цей висновок фахівців став проривом у дослідженнях – хоча треба провести ще низку тестів.

«Ці нові висновки є визначальними. Ми маємо головного винуватця»,- зауважила науковиця. І додала, що наповнювачі електронних сигарет можуть містити ще багато небезпечних речовин.

За даними американських учених, ацетат вітаміну Е був виявлений у 29 пацієнтів зі щонайменше десяти штатів країни, які захворіли на «вейпінгову хворобу».

Станом на початок листопада, її зафіксували у 2051 особи, які постійно користувалися електронними цигарками та супутніми пристроями. Принаймні 40 людей загинули.

Ацетат вітаміну Е використовується в деяких інших видах продуктів, таких як лосьйони та харчові добавки. Однак є велика різниця між нанесенням вітаміну Е на шкіру чи споживанням у вигляді пігулок – та вдиханням його ацетату, підкреслили в Центрі контролю та профілактики захворювань у США.

Нагадаємо, адміністрація президента Сполучених Штатів планує заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли до 21 років.

Як повідомлялося, міністерство охорони здоров’я США планує заборонити продаж будь-яких ароматичних наповнювачів для електронних цигарок.