У Туреччині телевежу та мости через Босфор підсвітили кольорами українського прапора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Туреччині мости через Босфор підсвітили кольорами українського прапора

Туреччина привітала Україну із Днем Незалежності

Увечері понеділка, 24 серпня, в Анкарі телевежу Атакюлє, яка є «символом турецької столиці», підсвітили українськими кольорами.

Про це на своїй сторінці у Twitter розповів Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Завершили святкування Дня Незалежності в Анкарі в особливому місці спільним виконанням гімну з громадою. Дякуємо турецьким друзям за солідарність і теплі привітання», - написав дипломат.