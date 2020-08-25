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    У Туреччині телевежу та мости через Босфор підсвітили кольорами українського прапора

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    У Туреччині мости через Босфор підсвітили кольорами українського прапора - У Туреччині телевежу та мости через Босфор підсвітили кольорами українського прапора
    У Туреччині мости через Босфор підсвітили кольорами українського прапора

    Туреччина привітала Україну із Днем Незалежності

    Увечері понеділка, 24 серпня, в Анкарі телевежу Атакюлє, яка є «символом турецької столиці», підсвітили українськими кольорами.

    Про це на своїй сторінці у Twitter розповів Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

    «Завершили святкування Дня Незалежності в Анкарі в особливому місці спільним виконанням гімну з громадою. Дякуємо турецьким друзям за солідарність і теплі привітання», - написав дипломат.

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