У Туреччині телевежу та мости через Босфор підсвітили кольорами українського прапора
У Туреччині мости через Босфор підсвітили кольорами українського прапора
Туреччина привітала Україну із Днем НезалежностіУвечері понеділка, 24 серпня, в Анкарі телевежу Атакюлє, яка є «символом турецької столиці», підсвітили українськими кольорами.
Про це на своїй сторінці у Twitter розповів Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
«Завершили святкування Дня Незалежності в Анкарі в особливому місці спільним виконанням гімну з громадою. Дякуємо турецьким друзям за солідарність і теплі привітання», - написав дипломат.
Сьогодні символ турецької столиці -Атакюлє-забарвлено в кольори українського прапора.Завершили святкування Дня незалежності в Анкарі в особливому місці спільним виконанням гімну з громадою.Дякуємо турецьким друзям за солідарність і теплі привітання.