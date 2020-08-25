Лукашенко привітав Зеленського з Днем Незалежності України



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Олександр Лукашенко привітав Зеленського з Днем Незалежності України

Білоруський лідер надіслав вітання президенту Володимиру Зеленському, незважаючи на погіршення україно-білоруських відносин

Президент Білорусі Олександр Лукашенко передав привітання із Днем Незалежності України президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомила пресслужба глави республіки Білорусь на його офіційному сайті.

«Давні традиції дружби і добросусідства є основою ефективної взаємодії Білорусі й України в непростих умовах сучасного світу», - зазначив Лукашенко в посланні.

Крім того, білоруський лідер підтвердив зацікавленість у розширенні всебічного українсько-білоруського співробітництва на принципах рівності та поваги і розвитку конструктивного партнерства на всіх рівнях.

Також глава Республіки Білорусь побажав своєму українському колезі міцного здоров'я та успіхів у відповідальній державній діяльності, а народові України - миру, стабільності і благополуччя.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що якби він був на місці білоруського лідера, то провів би голосування через місяць і запросив в якості спостерігачів міжнародні групи.

У Міністерстві закордонних справ Білорусі прокоментували слова Президента України Володимира Зеленського про перевибори в республіці, заявивши, що не потребують «заїжджених порад».

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.