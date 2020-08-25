Хіт про «путану» у День Незалежності. Хіба таке доречно на заході за участю президента?

Виступ Ольги Полякової на урочистостях до Дня Незалежності 24 серпня 2020 року

Відгуки щодо сьогоднішнього дійства на Софіївській неоднозначні

Кажуть, сьогодні на Софіївській площі переспівували самого Гаріка Кричевського:

Президент Зе, Зе президент, Зе президентишко,

Не альфонс, не бандюган і не циганишко,

А простий артист з кварталу криворізького,

Президент всього народу українського!

Парам-папара-парарам, папам-папара-парарам...

UPD Такі неоднозначні... відгуки щодо сьогоднішнього дійства на Софіївській (режисер - Катя Царик), що мушу пояснити сенс мого іронічного посту. Я вважаю, що музичний трек (автор ідеї і продюсер запису - Діма Монатік, кажуть) був неорганічним, і не всі пісні потрібно було в нього включати. Частина хітів пасувала б святковій вечірній дискотеці, а не заходу за участі Президента України (навіть якщо він - З.). В тому числі і шлягер шансону минулих років Кричевського «Киевлянка», бо слова про «путану» - на хіба в таке свято на такій сцені??? Як і пісня Вані Дорна (що там про зраду мовив З.?), та і «Шльопки» Олі Полякової та деякі інші - це для вечірньої частини. Як на мене, панове. На цій сторінці - лише мої думки!

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