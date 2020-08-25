Хіт про «путану» у День Незалежності. Хіба таке доречно на заході за участю президента?
Відгуки щодо сьогоднішнього дійства на Софіївській неоднозначні
Кажуть, сьогодні на Софіївській площі переспівували самого Гаріка Кричевського:
Президент Зе, Зе президент, Зе президентишко,
Не альфонс, не бандюган і не циганишко,
А простий артист з кварталу криворізького,
Президент всього народу українського!
Парам-папара-парарам, папам-папара-парарам...
UPD Такі неоднозначні... відгуки щодо сьогоднішнього дійства на Софіївській (режисер - Катя Царик), що мушу пояснити сенс мого іронічного посту. Я вважаю, що музичний трек (автор ідеї і продюсер запису - Діма Монатік, кажуть) був неорганічним, і не всі пісні потрібно було в нього включати. Частина хітів пасувала б святковій вечірній дискотеці, а не заходу за участі Президента України (навіть якщо він - З.). В тому числі і шлягер шансону минулих років Кричевського «Киевлянка», бо слова про «путану» - на хіба в таке свято на такій сцені??? Як і пісня Вані Дорна (що там про зраду мовив З.?), та і «Шльопки» Олі Полякової та деякі інші - це для вечірньої частини. Як на мене, панове. На цій сторінці - лише мої думки!